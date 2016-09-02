Умер президент Узбекистана Ислам Каримов

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался на 79-м году жизни, говорится в официальном сообщении правительства.

Ранее сегодня кабинет министров Узбекистана опубликовал сообщение о том, что «в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое».

Ресурс «Фергана» сообщил, что на родине Каримова в Самарканде уже строится усыпальница, тело лидера доставлено в Самарканд. По данным издания, похороны с участием лидеров стран СНГ и зарубежных государств пройдут 3 сентября.

Каримов родился 30 января 1938 г. в Самарканде. В 70-е гг. он окончил Среднеазиатский политехнический институт и Ташкентский институт народного хозяйства. С 1966 г. работал на руководящих постах в ЦК Узбекской ССР. 24 марта 1990 г. Каримов был избран президентом Узбекской ССР. С тех пор его много раз переизбирали президентом.

29 августа дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила, что президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг (инсульт) и находится в реанимации.