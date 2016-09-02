В Минобороны ответили на заявление о непричастности Москвы к ликвидации идеолога ИГ

Целью и главным результатом удара 30 августа российских Воздушно-космических сил (ВКС) был не идеолог и второе лицо запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Мухаммад Аль-Аднани, а находившиеся с ним 40 боевиков ИГ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В отличие от возглавляемой США так называемой "антиигиловской коалиции» из более 60 стран ВКС России результативно уничтожают в Сирии всех террористов, не занимаясь дорогостоящей и бессмысленной охотой за отдельными персоналиями. Тем более что совсем нередко вместо главарей террористов под ударами американских беспилотников оказываются простые афганцы, пакистанцы, сирийцы, иракцы и представители других стран", - заявил Конашенков.

Ранее анонимные представители Пентагона назвали "шуткой" ликвидацию 30 августа ВКС России террориста Абу Мухаммеда аль-Аднани. Конашенков отметил, что нет ничего удивительного в отсутствии у американских военных "какой-либо фактической информации об ударе ВКС России 30 августа".

"Вот уже год, как представители США практически ежедневно заявляют, что ни в коем случае не координируют и не согласовывают с Россией военные операции в Сирии. Господа, так откуда же тогда эти данные у вас появятся? Поэтому заявление анонимных источников Пентагона, что российский удар по террористу Аднани - "шутка", - единственное, что теперь приходится им говорить в оправдание своего неведения", - сказал Конашенков.

31 августа источники в оборонной сфере сообщили Reuters, что заявление Москвы об убийстве Аднани — «шутка». Представитель минобороны США Питер Кук заявил, что у Пентагона нет информации о российском авиаударе, уничтожившем второе лицо ИГ.

В российском военном ведомстве в четверг сообщили, что в результате удара российского бомбардировщика Су-34 по боевикам был ликвидирован Абу Мухаммад Аль-Аднани. «Абу Мухаммад Аль-Аднани считался вторым лицом в ИГ после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и был известен своими призывами к проведению терактов в странах Западной Европы и США», - сообщили в Минобороны России.