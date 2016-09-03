Медведев приехал в Самарканд для участия в похоронах Каримова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в составе российской делегации в Самарканд для участия в похоронах президента Узбекистана Ислама Каримова, передает ТАСС.

Российский премьер возглавил официальную российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова уточнила состав делегации. По ее словам, на похороны Каримова также отправился вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

Похороны Каримова пройдут на малой родине президента - в Самарканде в соответствии с мусульманскими традициями. Могила Каримова будет находится недалеко от исторического памятника Шахи Зиндан, рядом с захоронениями братьев и матери. Церемония прощания начнется 3 сентября в 9 часов утра по местному времени, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, в Самарканд прибыли делегации со всех регионов Узбекистана, а также представители иностранных государств. В связи с этим аэропорт Самарканда закрыт 3-4 сентября для полетов. МВД республики перекрыло центр города.

Каримов умер после перенесенного инсульта в пятницу 2 сентября. Он был президентом Узбекистана более 25 лет.