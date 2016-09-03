Путин прибыл в Китай на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Он примет участие в саммите G20, передает «Интерфакс».

Саммит начнется 4 сентября. В Ханчжоу у Путина запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Аргентины Маурисио Макри.

Путин также будет участвовать в первом рабочем заседании форума, посвященном вопросам укрепления координации экономической политики, а также в торжественном приеме председателя КНР Си Цзиньпина. Президенту также предстоит поучаствовать в неформальной встрече лидеров БРИКС, которая состоится до начала саммита. Помимо этого Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином.

На полях G20 Путин также встретится с премьером Великобритании Терезой Мэй, с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Президенту России предстоит 5 сентября обсудить ситуацию в Сирии с заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен-Сальманом и провести переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси.

Саммит G20 пройдет с 4 по 5 сентября в китайском городе Ханчжоу.