Эрдоган поблагодарил Путина за возобновление чартеров в Турцию

Турецкий президент Реджеп Эрдоган поблагодарил российские власти за возобновление чартерного авиасообщения между Россией и Турцией, передает «Интерфакс».

В китайском Ханчжоу перед началом саммита G20 состоялась встреча президента России Владимира Путина с Эрдоганом. Путин в начале беседы с турецким лидером заявил, что решения, принятые ранее, исполняются.

«Как Вы видите, 28 числа прошлого месяца правительство России подписало соответствующее распоряжение, а вчера в Турцию прилетел первый чартер с российскими туристами», - отметил российский президент. По его словам, российских туристов принимали в Турции очень тепло.

«Я, прежде всего, хочу поблагодарить. Да, действительно, чартерные рейсы начались, первый рейс был вчера», - сказал Эрдоган. Перед началом беседы участники встречи обменялись рукопожатиями. Протокольная часть беседы проходила в непринужденной атмосфере.