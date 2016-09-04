Без уступок Москвы по Сирии сложно добиться прогресса – Обама

Президент США Барак Обама заявил о том, что без уступок России по сирийскому вопросу сложно добиться прогресса. США и Россия по-прежнему имеют существенные разногласия по данному вопросу, передает его слова «РИА Новости».

«У нас есть серьезные разногласия с русскими относительно сторон, которых мы поддерживаем в Сирии, и процесса, который необходим, чтобы добиться мира. Без уступок со стороны России в части снижения насилия и обеспечения гуманитарного доступа трудно видеть, как мы перейдем к следующей фазе урегулирования», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

По его словам, переговоры с Москвой являются ключевой частью процесса урегулирования.