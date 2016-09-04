США и Россия согласовали многие вопросы по Сирии – Керри

Госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что Вашингтон и Москва договорились по многим техническим вопросам относительно урегулирования ситуации в Сирии, передает «РИА Новости».

«Мы встретимся завтра утром, чтобы обменяться идеями относительно пары сложных моментов… после чего посмотрим, насколько нам удалось продвинуться», — сказал Керри по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Ларовым на полях саммита G20 в Ханчжоу.

«Без колебаний скажу, что мы близки к соглашению, никаких оснований оспаривать то, что сказано президентом Российской Федерации, у меня нет», — отметил замруководителя российского МИДа Сергей Рябков.