Лавров и Керри снова встретятся для доработки договоренностей по Сирии

Госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что Россия и США по-прежнему не могут прийти к согласию по нескольким вопросам сотрудничества в Сирии, передает «Интерфакс».

«Остается еще пара трудных вопросов, о которых мы и говорили сегодня», - сообщил он по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях G20 в Ханчжоу.

Керри также заявил, что в ближайшее время американские и российские эксперты по отдельности будут работать над имеющимися проблемными вопросами. «Мы с Лавровым договорились, что вновь встретимся завтра утром», - добавил он.