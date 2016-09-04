Путин и Обама в кулуарах саммита G20 договорились о встрече 5 сентября

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама на полях саммита G20 в Ханчжоу не смогли поговорить друг с другом, они решили провести отдельную встречу в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Пока лидеры только поздоровались», - уточнил он, добавив, что лидеры «условились переговорить отдельно».

«Обама подошел к Путину и предложил», - заявил «Интерфаксу» источник в делегации. По его словам, встреча пройдет в понедельник, 5 сентября.

Ранее сообщалось, что во время саммита не исключена встреча Путина и Обамы, хоть она и не согласована.