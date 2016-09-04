Путин и Обама несколько раз пообщались «на ногах» на саммите G20

Российский президент Владимир Путин и лидер США Барак Обама смогли несколько раз пообщаться «на ногах» на саммите G20 в Китае. Они договорились о проведении отдельной встречи в понедельник, 5 сентября. Формат встречи не определен, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча будет согласовываться, пока каких-то форматов еще не согласовано. Согласован сам факт общения. Как это будет, в каком режиме, сказать пока не готов», - отметил он.