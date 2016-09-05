Северная Корея осуществила новый запуск трех баллистических ракет

КНДР запустила три баллистические ракеты из западного региона, южнее Пхеньяна в направлении Японского моря, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов. Других подробностей о запуске не приводится.

Запуск состоялся через несколько часов после встречи лидеров Южной Кореи и Китая на полях саммита G20, на которой Си Цзиньпин высказался против размещения в Южной Корее элементов американской противоракетной системы THAAD.

В конце августа Пхеньян произвел запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Ракета пролетела 500 км и упала в Японском море в зоне идентификации средств противовоздушной обороны (ПВО) Японии. 3 августа баллистическая ракета КНДР упала в 250-километровой исключительной экономической зоне Японии к западу от полуострова Ога (префектура Акита), пролетев примерно 1000 км.