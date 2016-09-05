Путин: рейтинг «Единой России» падает из-за критики конкурентов

Президент России Владимир Путин признал, что перед выборами в Госдуму рейтинг «Единой России» начал падать, и объяснил это критикой со стороны конкурирующих партий.

«Началась активная избирательная кампания, и это большое количество партий, которое сейчас принимает участие в избирательном процессе, они все выходят на экраны телевизоров, в средства массовой информации, в газеты», - объяснил падение рейтинга партии власти Путин в интервью агентству Bloomberg, опубликованном на сайте Кремля.

По словам российского президента, «они все критикуют власть». «Они, правда, не говорят, как сделать лучше, или говорят такие вещи, которые даже для человека с поверхностными взглядами кажутся малореалистичными или вообще неисполнимыми, но зато они очень красиво смотрятся на экране телевизора: они ругаются, они клеймят позором представителей правящей партии. Но они не говорят, готовы ли они взять на себя ответственность за принятие каких-то не очень популярных, но нужных в конечном итоге решений», - заключил Путин.

За три недели до голосования рейтинг «Единой России» резко упал, выяснил «Левада-центр» (инициативный опрос 1600 человек в 48 регионах 26–29 августа 2016 г. методом личного интервью на дому; статистическая погрешность не превышает 3,4%): доля россиян, готовых проголосовать за партию власти на выборах в Госдуму, за последний месяц уменьшилась с 39 до 31% всех опрошенных и с 57 до 50% тех, кто на выборы точно придет и решил, за кого голосует.