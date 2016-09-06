В США изучают российские угрозы американской избирательной системе - WP

Американские спецслужбы и правохранительные органы изучают возможные планы России по дискредитации американской избирательной системы, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в разведке и Конгрессе. Цель России, как представляется собеседникам издания, заключается в подрыве доверия американцев как в президентским выборам 8 ноября, так и к политическим институтам США. Вашингтон подозревает, что Москва использует в политическом процессе кибер-инструменты, что повышает ее возможности для распространения дезинформации.

Координатор этой работы – директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер-младший. Один из действующих сотрудников разведки признает, что планы Москвы являются предметом «пристального наблюдения». Экс-сотрудник ЦРУ указывает Чарльз Аллен отмечает, что российская угроза «беспокоит Национальную разведку». ФБР предупредило госслужащих об угрозе кибератак. Исчерпывающих доказательств существования у Москвы планов по дискредитации избирательной системы США у разведслужб нет, но «даже подобный намек» влияет на ее безопасность, отмечает собеседник издания.

Один из американских чиновников считает, что Кремль хочет не столько непосредственно повлиять на результаты выборов, сколько создать хаос и дискредитировать американскую политическую систему в мире, особенно в расчете на аудиторию постсоветских стран. Собеседник в разведслужбах указывает, что амбиции Москвы могут быть направлены на противостояние международному влиянию США.

18 августа ФБР предупредило американские избиркомы о том, что в двух штатах – Аризона и Иллинойс – были зафиксированы признаки взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами. Так, в Иллинойсе были похищены личные данные 200 000 избирателей. В связи с инцидентами рекомендовалось усилить меры безопасности. Лидер демократического меньшинства в сенате Гэри Рид обращался с письмом к директору ФБР Джеймсу Коуми с просьбой проверить свидетельства, говорящие в пользу российской угрозы в адрес политических институтов США.

1 сентября российский президент Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявлял, что «на государственном уровне Россия никогда этим (хакерством) не занимается».