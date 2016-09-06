Путин может принять участие в учениях «Кавказ-2016» - «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин может прибыть на финальную часть учений «Кавказ-2016», которые проходят с 5 по 10 сентября на полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

По информации Минобороны, в учениях примут участие 12 500 военнослужащих, будут задействованы истребители «Су-27», беспилотники типа «Орлан-10» и «Элерон», а также «ЗРК «С-400» и «С-300».

Учение «Кавказ-2016» началось спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО, напоминает издание. Учениям также предшествовала недельная проверка юго-западного стратегического направления, которая проводилась по прямому указанию Путина и рассматривалась как ответная мера на инцидент с украинскими военнослужащими в Крыму, которые обвинялись в попытке диверсии.