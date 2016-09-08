Паралимпийский комитет отозвал аккредитацию белоруса, пронесшего российский флаг

Международный паралимпийский комитет (МПК) отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нес российский флаг на торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом написал в Twitter пресс-атташе МПК Крейг Спенси. «МПК отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нес флаг России», - отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность белорусу, который вынес российский флаг, и назвала его героем. Белорусские спортсмены вынесли российский флаг на парад атлетов во время церемонии открытия Паралимпийских игр – 2016, прошедшей на бразильском стадионе «Маракана».

МПК решил установить личность пронесшего российский флаг и наказать его. СМИ сообщили, что это не спортсмен, а спортивный функционер. Российская паралимпийская сборная отстранена от Паралимпиады в Рио из-за допингового скандала.