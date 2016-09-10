Вертолеты МЧС эвакуировали из затопленных районов Приморья 120 человек

Вертолеты МЧС России за последние сутки вывезли из затопленных районов Приморья 120 человек, передает «Интерфакс».

«Из зоны затопления вертолетами накануне были эвакуированы 120 человек, в том числе 80 детей. Всего четырьмя вертолетами Ми-8 зону стихийного бедствий покинули 604 жителя затопленных районов, 113 из которых дети», - уточнили в ведомстве.

Помимо этого в регионе организовано 10 лодочных переправ, с помощью них затопленные территории покинули 3000 человек и около 100 автомобилей. В пострадавшие районы осуществляется доставка гуманитарных грузов и необходимого оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ - продукты питания, вещи, вода, бензогенераторы, световые башни и тепловые пушки.

«Всего пострадавшим жителям Приморья доставлено 16 т воды и свыше 135 т гуманитарной помощи», - сообщили в МЧС.