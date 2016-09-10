В Киеве объяснили, почему российские выборы нельзя провести на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Киев проинформировал Москву о невозможности открытия избирательных участков на украинской территории для россиян, желающих проголосовать на выборах в Госдуму.

По ее словам, действия российского правительства не отвечают международному праву и законодательству Украины. «Проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным, потому что они также будут касаться части территории Украины», — пояснила она местному телеканалу.

По ее словам, Киев попросил российские власти не проводить выборы в Крыму во избежание «провокаций или действий в помещениях российских дипломатических и консульских представительств».

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел страны Павлу Климкину сообщить России о невозможности проведения выборов в Госдуму «на украинской территории».