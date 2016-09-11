Илюмжинов попросил Обаму о встрече

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил, что попросил президента США Барака Обаму о встрече. «После того, как меня не пустили в США для встреч с представителями американского Минфина, внесшего меня в санкционный список, я направил письмо президенту США Обаме с просьбой о встрече», – сообщил Илюмжинов «Интерфаксу».

Он добавил, что в письме выразил готовность защищать свои права в американском суде. «Если для этого будет необходимо американское гражданство, то я был бы готов попросить на личной встрече с Обамой об этом», – сказал президент FIDE. «Я обратился к Обаме и как к лауреату Нобелевской премии мира с тем, чтобы он согласно Биллю о правах человека защитил и мои права», – подчеркнул Илюмжинов.

По его словам, сегодня администрация Обамы уведомила, что письмо рассматривается.

Ранее сообщалось, что Илюмжинов в письме попросил президента США Барака Обаму предоставить ему американское гражданство. Позже FIDE назвала это передергиванием фактов. В мае президент FIDE подал иск к Минфину США. Он требует компенсацию в размере $50 млрд и извинений за безосновательное включение в санкционный список.