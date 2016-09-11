В Белоруссии избран новый состав парламента

В Белоруссии избран новый состав палаты представителей Национального собрания, передает ТАСС.

«В Республике Беларусь везде состоялись выборы депутатов. Уверена в том, что в правомочном составе», - заявила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина.

По ее словам, жалоб на серьезные нарушения на выборах нет. «Серьезных обращений, которые свидетельствуют о каких- то нарушениях, влияющих на итоги выборов, нет», - отметила она, добавив, что удовлетворена ходом избирательной кампании.