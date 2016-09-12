Авиация США завершила разведывательные рейды к Крыму по окончании учений «Кавказ-2016»

Американская авиация приостановила подлеты разведывательных самолетов к Крыму по окончании стратегических командно-штабных учений российских вооруженных сил «Кавказ-2016», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации. Они же ранее фиксировали беспрецедентное количество таких полетов в приграничных районах на Черном море в период учений – с 5 по 10 сентября.

Стратегические самолеты-разведчики ВВС США RC-135, базирующиеся на греческой авиабазе Суда-бей (остров Крит), и патрульные противолодочные самолеты американских ВМС P-8A Poseidon с авиабазы Сигонелла на Сицилии не менее 15 раз вылетали на разведывательные задания к российским границам на Черноморье. В последний день учений 10 сентября два P-8A Poseidon, предназначенных для разведки, поиска и уничтожения подводных лодок, осуществили разведывательные полеты к западу и югу от Крыма. Накануне к побережью Крыма приближались два патрульных P-8A Poseidon, а также стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135U, который предназначен для выявления и перехвата радиолокационного излучения систем ПВО, отмечает агентство.

8 сентября два RC-135 и два P-8A Poseidon приближались к российским берегам (последний – на расстояние менее 70 км от Севастополя), 7 сентября - три, 6 сентября - два. По официальным американским и российским данным, на перехват одного из P-8A Poseidon в минувшую среду с авиабазы Бельбек в Крыму поднимались российские истребители Су-27.