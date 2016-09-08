Аэропорты на юге России закрыли на несколько часов из-за военных учений

В связи с военными учениями «Кавказ-2016» несколько часов не будут работать четыре аэропорта на юге России. Как сообщает ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», аэропорты Симферополя, Анапы и Краснодара будут закрыты до 12.30 мск. Аэропорт Ростова-на-Дону откроется в 10.30 мск.

Учения «Кавказ-2016» начались спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО. По информации Минобороны, в них примут участие 12 500 военнослужащих, будут задействованы истребители Су-27, беспилотники типа «Орлан-10» и «Элерон», а также ЗРК «С-400» и «С-300».