Глава ЦРУ: Россия не только противник, но и союзник

Директор ЦРУ Джон Бреннан назвал Россию «грозным соперником [США] во многих областях», но также признал, что «есть сферы, в которых мы должны быть способны работать вместе с Россией, особенно в Сирии». Такое заявление он сделал в эфире телеканала SBC News, подводя итоги 15-й годовщины с момента трагедии 11 сентября.

Бреннан воздержался от прямых обвинений России в хакерских атаках на систему Демократической партии США и в попытках дискредитировать американскую систему выборов, хотя соответствующее расследование сейчас ведется ФБР. При этом директор ЦРУ предупредил о необходимости Вашингтона быть «очень осторожным» с президентом России Владимиром Путиным и его намерениями в этом году, а также об опасности использования Москвой информации, добытой с помощью кибератак. «Я считаю, мы должны быть крайне внимательны к возможным попыткам России собрать информацию в киберпространстве. Важно и то, что они собираются делать с этой информацией», — сказал Бреннан.