«Гражданская платформа» грозит подать новый иск против руководства «Парнаса»

«Гражданская платформа» потребует привлечь руководство партии «Парнас» к уголовной ответственности, заявил «Коммерсанту» лидер ГП Рифат Шайхутдинов. 12 сентября Верховный суд должен был рассмотреть иск «Гражданской платформы» о снятии «Парнаса» с думских выборов за «экстремистские высказывания» ее лидеров, но истцы решили отозвать иск и дать конкурентам получить на выборах то, что они заслуживают «электорально».

Претензии ГП были связаны с высказываниями, которые на теледебатах сделали лидер «Парнаса» Михаил Касьянов и кандидаты в депутаты Вячеслав Мальчев и Андрей Зубов. «Ведомостям» Шайхутдинов говорил, что после украинского майдана к призывам совершить революцию и «посадить царя на кол» нельзя относиться несерьезно.

Однако иск о снятии «Парнаса» с выборов партия решила отозвать, потому что, по ее оценке, «Парнас» «превращает все это в пиар и дешевую рекламу» и из-за просьб СМИ сохранить конкуренцию на выборах. Ранее лидер «Гражданской платформы» ссылался также на позицию главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая заявила, что «не поддерживает» требование о снятии «Парнаса» с выборов и что ЦИК сделает все, на что имеет право, чтобы все зарегистрированные партии участвовали в выборах. В «Парнасе» иск в ВС назвали «самодеятельностью», от которой «Гражданская платформа» решила отказаться после заявлений Памфиловой, пишет «Коммерсантъ».

По словам Шайхутдинова, юристы его партии переписываю исковое заявление к «Парнасу» и оно будет подано в суд, когда будет готово. Он не смог уточнить, будет это до или после выборов.