Суд рассмотрит иск Сечина к «Ведомостям» 15 сентября

Останкинский суд Москвы назначил на 15 сентября рассмотрение по существу иска о защите неприкосновенности частной жизни исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина к газете «Ведомости». Об этом сообщил руководитель юридического отдела газеты Владимир Румянцев.

Сечин подал иск к «Ведомостям» в защиту неприкосновенности личной жизни из-за статьи о строительстве дома в Барвихе (элитный поселок на Рублевском шоссе). В иске Сечин просит обязать учредителя газеты «Ведомости» - АО «Бизнес ньюс медиа» - уничтожить все имеющиеся в их распоряжении экземпляры издания от 20 июля, содержащие статью «Сечин вьет гнездо в Барвихе». Также директор «Роснефти» просит обязать СМИ удалить спорную статью, опубликовать в газете и на сайте решение суда и запретить воспроизведение публикации либо отрывков из нее.

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев уточнил, что в иске Сечина к газете «Ведомости» нет материальных претензий.