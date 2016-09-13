Украина подаст в Международный суд ООН иск к России о Конвенции по морскому праву

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал подачу всеобъемлющего иска в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции по морскому праву, передает УНН. «Первый большой иск будет подан именно на этой неделе. Он касается Конвенции ООН по морскому праву. Он фактически является всеобъемлющим, поскольку вмещает в себя такие фундаментальные вопросы как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия. Это очень масштабный иск», - приводит агентство его слова, сказанные 12 сентября в эфире ICTV.

Любой иск, который осуществляется в рамках подобных конвенций, предусматривает три стадии: права, реституцию этих прав и компенсацию, приводит разъяснение министра «Украинская правда». «Конечно, мы пойдем до компенсации, это абсолютно понятно», - пообещал Климкин.

16-17 января Лондонский суд рассмотрит иск России к Украине по «долгу Януковича» в $3 млрд. Накануне министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что его страна «открыта для внесудебного урегулирования, если для него будут найдены приемлемые основания». При этом Киев уверен в своей правовой позиции.

Также Украина подала четыре иска в ЕСПЧ против России. В них Киев просит взыскать с Москвы компенсацию за события в Крыму и Донбассе. В сентябре Киев планирует подать в ЕСПЧ еще один иск против России, который будет касаться запрета меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее министр юстиции Павел Петренко также отмечал, что Украина подала два иска в Международный уголовный суд, которые касаются евромайдана и событий в Донбассе и Крыму. Новый иск в Международный суд ООН, по его словам, готовился совместно украинскими МИДом и Минюстом.