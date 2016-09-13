Дамаск: Наши ПВО сбили израильский истребитель

В ответ на авиаудар ВВС Израиля по территории Сирии сирийские ПВО сбили израильский истребитель и беспилотник. Об этом сообщает сирийское государственное агентство «Сана» со ссылкой на Верховное командование ВС Сирии.

По версии Дамаска, в час ночи 13 сентября «ВВС израильского врага» совершили налет на позиции сирийской армии в провинции Кунейтра. К югу от города Кунейтра был сбит израильский истребитель, а рядом с поселком Сасаа - израильский беспилотник.

В пресс-службе Армии обороны Израиля корреспонденту Jerusalem Post заявили, что не комментируют сообщения иностранных СМИ. Затем ЦАХАЛ опроверг утверждения Дамаска о сбитых летательных аппаратах. Как пишет Haarеtz со ссылкой на представителя армии, контролируемые Израилем Голанские высоты были обстреляны с территории Сирии из минометов, возможно случайно. В ответ ВВС Израиля нанесли ответный удар по источнику обстрела, это был четвертый подобный удар Израиля за две недели. Через несколько часов, по словам предствителя ЦАХАЛа, сирийские военные выпустили две ракеты класса «земля - воздух», но по израильским самолетам они не попали.