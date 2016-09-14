Адвокат Захарченко сообщил, что Слободин не фигурирует в деле его подзащитного

Фамилия бывшего гендиректора «Вымпелкома» не фигурирует в материалах уголовного дела против врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, сообщил адвокат полковника Юрий Новиков.

«Фамилия Слободина в материалах дела не фигурирует. По версии следствия, наш доверитель предупредил о следственных мероприятиях сотрудников "Нота-банка" и все», - сказал агентству адвокат.

Ранее СМИ сообщали, что Захарченко мог за взятку содействовать отъезду Слободина из России.

Ранее сотрудники Следственного комитета России произвели обыск в квартире и по месту работы у замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. В результате были обнаружены $120 млн и 2 млн евро, передает «Интерфакс». По информации источника «РИА Новости», изъятая при обыске сумма в 8 млрд руб. является частью средств, похищенных у Нота-банка. ТАСС со ссылкой на источники также сообщал, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка.

Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца до 8 ноября. В суде Захарченко заявил, что не имеет никакого отношения к обнаруженным денежным средствам. «В этой квартире я не был, я в ней не живу, к этим деньгам я отношения не имею. Все предъявленные обвинения мне непонятны», – сказал он.

На данный момент правоохранительные органы пытаются установить происхождение изъятых денежных средств.