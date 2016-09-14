Памфилова: Россияне на Украине все равно смогут проголосовать

Окончательное решение по вопросу о голосовании россиян, находящихся на Украине, будет принято несколько позже, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Я думаю, что мы эту проблему решим. Сейчас пока продумываем разные варианты», - сказала Памфилова журналистам в среду.

"Конкретное окончательное наше решение будет несколько позже. Я пока не готова комментировать, поскольку целый ряд вопросов сейчас не зависит ни от меня, ни от наших коллег. Подождите немножко, пожалуйста", - добавила она.

Памфилова подчеркнула, что в любом случае граждане России не останутся без возможности голосования. «Те, кто захочет, у него будет возможность проголосовать. Больше пока ничего сказать не могу», - сказала Памфилова. Она также напомнила, что в приграничных государствах будут открыты избирательные участки для голосования россиян.

На минувшей неделе Памфилова выразила возмущение заявлением украинских властей, которые запретили проводить выборы в Госдуму в российских дипучреждениях. «Абсурдная ситуация, попирающая все международные нормы по обеспечению голосования за рубежом, может сложиться для граждан России на Украине», - заявила она.

Сообщить России о невозможности проведения 18 сентября выборов в Госдуму «на украинской территории» поручил МИД Украины президент Украины Петр Порошенко. Официальный представитель министерства Марьяна Беца заявила, что действия российского правительства не отвечают международному праву и законодательству Украины. «Проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным, потому что они также будут касаться части территории Украины», - пояснила она.

По ее словам, Киев попросил российские власти не проводить выборы в Крыму во избежание «провокаций или действий в помещениях российских дипломатических и консульских представительств».