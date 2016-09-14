Представитель СКР Маркин кардинально сменит сферу деятельности – ТАСС

Источник ТАСС, близкий к следственным органам, подтвердил грядущий уход генерала Владимира Маркина из Следственного комитета России (СКР). «Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», - сказал он. Когда Маркин покинет СКР, собеседник агентства не уточнил.

Позднее источник «Интерфакса» в топливно-энергетическом комплексе сказал, что Маркин может стать заместителем гендиректора «Русгидро» по связям с общественностью и органами госвласти. Агентство напомнило, что 23 ноября Маркину исполнится 60 лет, это предельный срок нахождения на его нынешней должности. «По всей видимости, его полномочия продлеваться не будут», - сказал «Интерфаксу» другой источник.

Об уходе Маркина с должности официального представителя СКР сообщил Life.Ru со ссылкой на свои источники. По их сведениям, «разговор о том, что руководитель управления взаимодействия со СМИ СКР собирается уйти из ведомства, был еще год назад».

Маркин отказался комментировать «Интерфаксу» это сообщение. Также от комментариев отказалась и пресс-служба СКР.

14 сентября Маркин должен был выступить с презентацией своей книги «Самые громкие преступления XXI века в России» в книжном магазине «Москва». Сайт магазина сообщил об отмене встречи «по независимым от магазина причинам». Книга генерала уже поступила в продажу. Журналист «Новой газеты» Надежда Русенкова и журналист «Коммерсанта» Илья Барабанов заявили, что обнаружили в книге значительные фрагменты из своих старых публикаций. Перед Русенковой Маркин извинился за то, что «обидел» ее «как женщину и журналиста» не свойственным ему грубым высказыванием, и сослался на эмоции. После обвинений Барабанова извинилось уже издательство «Эксмо», которое заявило, что в случившемся виноват редактор, который неправильно оформил цитаты, и что в книге предполагались отсылки к первоисточникам.