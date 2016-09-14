Бастрыкин уйдет с поста председателя СКР – РБК

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин уйдет со своего поста после выборов Госдумы 18 сентября. Об этом РБК сообщили собеседники, близкие к руководству ФСБ, к центральному аппарату СКР и три близких к администрации президента источника.

По их словам, этот вопрос решился после возбуждения уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников СКР.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о таком решении.

Ранее в среду стало известно, что СКР собирается покинуть его официальный представитель Владимир Маркин.