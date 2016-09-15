Памфилова: ЦИК заинтересован в высокой явке на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова прокомментировала тезис о заинтересованности властей в низкой явке на выборах 18 сентября. «Я отвергаю этот тезис, что все не заинтересованы в высокой явке, что власть не заинтересована. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы явку повысить... Я четко хочу заявить о позиции Центризбиркома: мы очень заинтересованы, чтобы явка была максимально высокой», – сказала Памфилова, добавив, что высокая явка позволит минимизировать разного рода фальсификации.

Ранее Комитет гражданских инициатив (КГИ) и движение «Голос» опубликовали доклады о предвыборной агитации в нынешнюю думскую кампанию. Эксперты КГИ считают, что вялая кампания – это часть стратегии, имеющей цель снизить явку; та же стратегия обусловила жесткий характер регистрации, недопуск серьезных претендентов в списки и неформальные договоренности партий, чтобы избежать конкуренции сильных кандидатов.