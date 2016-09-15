Совет ЕС одобрил продление антироссийских санкций на полгода

Совет Евросоюза решил в четверг принять согласованное 7 сентября постпредами стран ЕС предложение о продлении на шесть месяцев (до 15 марта 2017 г.) индивидуальных санкций в отношении 146 российских и украинских физических и 37 юридических лиц.

В этот список входят люди и организации, которых в ЕС считают ответственными за нарушение территориальной целостности Украины и ущерб ее суверенитету. Санкции заключаются в замораживании банковских активов в странах ЕС и запрете на выдачу виз для поездок в государства Европейского союза.