Конституционный суд разрешил снимать с выборов за отсутствие справки об отсутствующем имуществе

Кандидат или политическая партия не вправе дополнительно представлять в избирком сведения о зарубежном имуществе кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей, если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом для уведомления о выдвижении кандидата либо партийного списка. Даже если речь идет о непредоставлении «нулевых сведений» - то есть об отсутствии зарубежного имущества. Об этом говорится в определении КС, который отказался рассматривать запрос депутатов Госдумы от КПРФ, оспаривавших чрезмерно жесткие, по их мнению, нормы избирательного законодательства, позволяющие отсеивать неудобных кандидатов.

Поводом к жалобе послужило исключение из списка КПРФ Сергея Обухова, который, по мнению ЦИК, нарушил сроки предоставления справки о зарубежном имуществе несовершеннолетней дочери. При этом сам ЦИК не высказывал претензий к документам Обухова, а КПРФ позже предоставила нужную справку и на момент исключения Обухова из списка она у ЦИК уже имелась, подчеркивали коммунисты.

Однако Конституционный суд счел, что существующая правоприменительная практика — когда ЦИК требует единовременного предоставления всего пакета документов - не создает препятствия для выдвижения кандидатов на выборах. Напротив — она продиктована необходимостью обеспечить равенство выдвинутх кандидатов и проведение качественной проверки документов. Не было никаких объективных причин, мешающих партии представить необходимые сведения, отмечается в определении суда: из 391 кандидата, выдвинутых партией, только шесть человек не представили справки о зарубежном имуществе. О том же свидетельствуют и результаты, полученные при регистрации федеральных списков кандидатов другими политическими партиями.

Руководитель юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев разочарован решением суда. «Мы, конечно, надеялись, что КС обратит внимание на эту проблему, - говорит он. - Но, видимо, когда идут выборы, вся российская судебная система превращается в политический орган, перестают воспринимать юридические аргументы». Соловьев отмечает, что Обухов сохраняет право подать в КС персональную жалобу. Кроме того, он может обратиться в ЕСПЧ, если примет такое решение.