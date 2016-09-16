Сноуден прокомментировал заявление Конгресса США о своей преступной деятельности

Бывший сотрудник Агенства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден ответил на обвинения комитета палаты представителей Конгресса в преступной деятельности. Конгрессмены направили письмо президенту страны Бараку Обаме, в котором назвали Сноудена преступником.

«Заявление, что я подделывал оценки эффективности работы? Это удивительное заявление, учитывая, что я сообщил об уязвимости для хакеров системы ежегодной оценки результатов работы персонала ЦРУ», – написал Сноуден в Twitter. Он подчеркнул, что конгрессмены в докладе исказили информацию, и опроверг некоторые его пункты.