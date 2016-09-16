Порошенко призвал ЕС вводить против России годовые санкции

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Европейский союз (ЕС) должен рассматривать вопрос о продлении санкций в отношении России раз в год, а не каждые полгода.

«Европейский Союз должен изменить график рассмотрения режима санкций против России и перейти от полугодовых к годовым санкциям. Частое возвращение к этому вопросу приводит к слишком большим дискуссиям в Европейском союзе и дает России шанс расшатать его единство», - сказал он в ходе 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии «Мир, Европа и Украина: штормы перемен» в пятницу в Киеве. Он также призвал международное сообщество ввести новые секторальные санкции против России.

Совет Евросоюза 15 сентября решил принять согласованное 7 сентября постпредами стран ЕС предложение о продлении на шесть месяцев (до 15 марта 2017 г.) индивидуальных санкций в отношении 146 российских и украинских физических и 37 юридических лиц.

В этот список входят люди и организации, которых в ЕС считают ответственными за нарушение территориальной целостности Украины и ущерб ее суверенитету. Санкции заключаются в замораживании банковских активов в странах ЕС и запрете на выдачу виз для поездок в государства Европейского союза.