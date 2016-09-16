Хакеры выложили новые данные о спортсменах, принимавших разрешенные WADA препараты

Хакеры из группы Fancy Bear выложили новый - третий - набор данных о спортсменах, принимавших запрещенные медикаменты с одобрения WADA в лечебных целях. В новом списке атлеты из пяти стран: Германии, Великобритании, Испании, Австралии и Дании, всего 11 человек.

Хакеры раскрыли данные сразу четырех спортсменов второй в медальном зачете Рио сборной Великобритании. Это Никола Адамс (золотая медаль, бокс), Лаура Тротт (две золотых медали, командные велогонки), Шивон-Мари О'Коннор (серебро, плавание), Оливия Карнеги-Браун (серебро, академическая гребля).

Сегодня AP сообщило, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах попросит Россию остановить публикации украденных документов. Хакеров Fancy Bear связывают с Россией, но доказательств этого нет.

Кремль неоднократно отрицал связь России с какими-либо хакерскими группами, отмечая легкость сокрытия следов в интернете и возможность имитации. Сегодня на саммите СНГ в Бишкеке президент России Владимир Путин обвинил WADA в двойных стандартах. «Возникает очень много вопросов, - сказал он. - Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр». «Это не укладывается совершенно ни в какие рамки», - подчеркнул президент.