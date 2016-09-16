Пентагон заявил об уничтожении министра информации ИГ в результате удара сил коалиции в Сирии

Ударом сил возглавляемой США коалиции в Сирии уничтожен министр информации, один из ключевых лидеров запрещенной в России и других странах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщил Пентагон в пятницу.

«7 сентября силы коалиции осуществили удар близ Ракки в Сирии, целью которого являлся и был уничтожен в результате этого удара "доктор Ваил" (Dr. Wa'il), также известный как Ваил Адил Хасан Салман аль-Файад (Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad), один из самых ключевых лидеров ИГ», - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Питера Кука.

По данным оборонного ведомства США, террорист выполнял функции министра информации группировки ИГ.