США объяснили отказ раскрыть детали договора с Россией по Сирии

США объяснили отказ рассекретить Совету Безопасности ООН согласованные с Россией документы по Сирии соображениями безопасности во время доставки гуманитарной помощи в страну. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление постоянного представительства США при ООН.

Представитель миссии добавил, что Вашингтон ожидает активного обсуждения сирийского вопроса на высшем уровне - на следующей неделе мировые лидеры должны собраться в Нью-Йорке к началу Генассамблеи ООН, отмечает «РИА Новости».

В ночь на субботу, 17 сентября, должно было состояться заседание Совбеза ООН по Сирии. Однако постоянный представитель Новой Зеландии, председательствующей в СБ в сентябре, сообщил, что по запросу США и России встреча отменена.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил в свою очередь, что Вашингтон не готов ни представить документы Совбезу, ни подробно рассказать об их содержании. Постпред выразил сомнение в том, что Совбез ООН рассмотрит резолюцию по Сирии на фоне молчания США. Он добавил, что российская сторона не будет просить членов СБ поддержать что-то, «содержание чего они не знают».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на встрече в Женеве 9 сентября приняли пакет российско-американских договоренностей из пяти документов. Стороны договорились о координации в борьбе с терроризмом, усилении гуманитарной помощи, укреплении временного перемирия и создании условий для мирного процесса.

12 сентября новый план по Сирии вступил в силу, однако документы пока остаются засекреченными. Спустя три дня после начала действия документа американская сторона заявила, что договоренности, в частности доставка гуманитарной помощи, осуществляются не полностью.