Путин рассчитывает на честность США в выполнении договоренностей по Сирии

Россия настроена позитивно на выполнение договоренностей с США по Сирии и рассчитывает на честность американской администрации в их реализации, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы все-таки настроены скорее позитивно, чем негативно, и рассчитываем, что обещания, которые были даны американской администрацией, будут исполнены», - сказал Путин журналистам.

Российско-американские договоренности по Сирии были достигнуты в Женеве 9 сентября после многочасовых переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. 12 сентября они вступили в силу, а именно в этот день был введен режим прекращения боевых действий в Сирии.

17 сентября должны были состояться консультации СБ ООН, в ходе которых планировалось обсудить договоренности России и США по Сирии, но они были отменены.