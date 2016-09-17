Посольство России направило МИД Украины ноту протеста из-за нападения на здание миссии

Посольство России в Киеве направило в министерство иностранных дел Украины ноту протеста с требованием расследовать нападение на здание и обеспечить безопасность дипломатической миссии.

Ранее посольство России в Киеве подтвердило, что в ночь на субботу около 20 неизвестных бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание из салютной установки. В результате инцидента нет пострадавших. Здание диппредставительства получило незначительные повреждения.

Премьер Украины Владимир Гройсман назвал нападение на посольство России в Киеве мелким инцидентом и заявил, что такие случаи хулиганства неприемлемы. При этом он заявил, что Украина «не будет охранять избирательный процесс Российской Федерации».