В Москве 27 человек задержаны за незаконную агитацию

За нарушение запрета на агитацию в день тишины в Москве задержаны 27 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию. В частности, в Митино четверо граждан распространяли печатные агитационные материалы в поддержку одного из кандидатов в Госдуму по одномандатному округу.

В районе Фили-Давыдково в ночь на 17 сентября был задержан гражданин, наносивший на дороге краской агитационные надписи в поддержку одной из партий.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что по улице Маршала Бирюзова в районе дома №13 неизвестные раздают листовки с агитационными материалами в поддержку кандидата в депутаты Госдумы РФ Дмитрия Гудкова. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили двух молодых людей, которые раздавали агитационные материалы. Также по другим адресам на северо-западе Москвы выявлены еще 25 граждан, которые проводили незаконную агитацию в поддержку этого же кандидата», – сказал сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.

Задержанные доставлены в территориальные отделы полиции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.