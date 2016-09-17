За что будут голосовать россияне

Завтра в России состоится единый день голосования, в который будут избираться депутаты Госдумы, Заксобраний, главы некоторых регионов и городов, органы местного самоуправления. Впервые после 13-летнего перерыва выборы в Госдуму будут проходить по смешанной избирательной системе. Это означает, что из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 – по одномандатным округам (мажоритарная система).

По пропорциональной системе партиям для прохождения в Госдуму необходимо преодолеть порог в 5%, а кандидатам в округах достаточно просто набрать большинство голосов. В последний раз смешанная система применялась на выборах в 2003 г.

Напомним, выборы в 2016 г. должны были состояться 4 декабря. Однако весной 2015 г. депутаты Госдумы VI созыва начали обсуждать вопрос о переносе единого дня голосования на более ранний срок. Было принято решение перенести выборы на третье воскресенье сентября. Соответствующие поправки были приняты и подписаны президентом в июле 2015 г. Вопрос о законности переноса рассматривался в Конституционном суде, который пришел к выводу, что незначительное отклонение от пятилетнего срока созыва Госдумы не противоречит законодательству.

На выборы депутатов Госдумы в 2016 г. в федеральном бюджете предусмотрено 10 млрд 401 млн руб.

До выборов в этом году допущены 14 партий: «Родина», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров, «Единая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», «Рост», «Яблоко», КПРФ, «Гражданская сила», «Патриоты России» и «Справедливая Россия».

Помимо депутатов Госдумы в единый день голосования будут избраны девять глав регионов. В республиках Коми, Тыва, Чечня, Забайкальском крае, а также в Тверской, Тульской и Ульяновской областях проводятся прямые выборы. В Карачаево-Черкесской республике и Северной Осетии главы регионов избираются голосованием в парламенте.

Кроме того, в 39 регионах, в том числе в Ленинградской и Московской областях и Санкт-Петербурге пройдут выборы депутатов Законодательных собраний. В 11 городах (Кемерово, Уфа, Нальчик, Петрозаводск, Саранск, Грозный, Пермь, Ставрополь, Калининград, Саратов и Ханты-Мансийск) будут избираться органы местного самоуправления. В Кемерово помимо этого выберут мэра.

По данным Центральной избирательной комиссии, на 1 января 2016 г. в России (включая территории Крыма и Севастополя) было зарегистрировано 109 820 679 избирателей, а с учетом зарегистрированных за пределами России и в городе Байконур – 111 724 534 избирателей. Согласно законодательству, выборы признаются состоявшимися при любой явке, так как порог не установлен. Некоторые воспользовались правом проголосовать досрочно. За четыре дня до выборов проголосовали почти 64 000 избирателей, это всего лишь 0,05% от общего числа.

В единый день голосования участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Участки, на территории которых рабочее время большинства избирателей совпадает со временем голосования (например, вахтенная или посменная работа), могут быть открыты раньше, но не более чем на два часа.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова надеется, что выборы 18 сентября придадут мощный импульс будущим избирательным кампаниям. Она отметила, что «представители всех 14 партий, участвующих в этой избирательной кампании, и одномандатники, которых много, показали себя так, как они могли показать, во всей своей красе». «Мы работали точно, вдохновенно», – сказала она о Центризбиркоме. Ранее Памфилова пообещала покинуть свой пост, если провалит выборы.