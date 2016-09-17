Меркель рассчитывает на скорейшее выполнение минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрика Деммер.

«На фоне улучшения ситуации с безопасностью на востоке страны обсуждались дальнейшие шаги по выполнению минских договоренностей. Канцлер выразила уверенность в том, что предстоящие недели нужно использовать для того, чтобы сделать решающий шаг вперед», – сказала Деммер.

Ранее Порошенко сообщил о расширении санкционного списка российских компаний и физических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины. В частности, Киев собирается применить санкции против предприятий военно-промышленного комплекса России.