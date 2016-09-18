Чуркин: США выбрали странное время для удара, с трудом верится, что они промахнулись

США выбрали странное время для удара под Дейр-эз-Зором в Сирии, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин после заседания СБ ООН.

Самолеты международной «антиигиловской коалиции» нанесли 4 удара по войскам Сирии в субботу, погибли 62 военнослужащих, около 100 человек были ранены, сообщал ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Очень странно выбрали США время для этого удара. Мы слышали их слова о том, что якобы они хотели нанести удар по ИГИЛ (запрещена в России), но промахнулись и попали по сирийским вооруженным силам, причинив немалый ущерб, - сказал Чуркин (цитаты по «РИА Новости»). - «Но, честно говоря, в это верится с трудом».

По его словам, Россия будет следить за тем, какие дальнейшие шаги предпримет США: «Было бы странным полагать, что это был просто инцидент». «Выбранное время и другие аспекты ситуации свидетельствуют о том, что это могла быть осознанная провокация. Будем следить за теми, какие дальнейшие шаги предпримет Вашингтон», - приводит слова Чуркина «Интерфакс». Он подчеркнул, что если «они (США) продолжат винить Россию во всем, что происходит, в том числе за эту бомбардировку, их намерения станут очевидными».

В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США говорится, что самолеты коалиции были намерены наносить удары по позициям ИГИЛ, а не сирийской армии. «Коалиция остановила авиаудары сразу же», как только получила информацию российских официальных лиц, что попавшие под удар «личный состав и транспорт могли относиться к сирийской армии». Там также отмечается, что члены коалиции сообщили российским коллегам о готовящемся ударе.