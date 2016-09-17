Самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли 4 удара по войскам Сирии

Самолеты международной «антиигиловской коалиции» нанесли 4 удара по войскам Сирии, погибли 62 военнослужащих, около 100 человек были ранены, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня в период с 17.00 по 17.50 (мск) в районе аэродрома г. Дейр-эз-Зор (Сирия) самолетами международной "антиигиловской коалиции" (2 F-16 и 2 A10) нанесено 4 удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящихся в окружении террористических группировок ИГ (»Исламское государство»). Самолеты коалиции вошли в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики со стороны иракской границы», - заявил Конашенков.

По информации, полученной от сирийского командования в Дейр-эз-Зоре, в результате удара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек ранены. Сразу после удара боевики ИГ перешли в наступление, отметил он.

По его словам, в районе аэродрома, куда на протяжении длительного времени сбрасывалась на парашютах гуманитарная помощь местным жителям, идут ожесточенные бои с террористами.