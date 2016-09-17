Путин: США хотят сохранить боевой потенциал сирийской оппозиции

Президент России Владимир Путин назвал еще одну причину, по которой США не хотят обнародовать соглашение по Сирии. По его мнению, это связано с желанием сохранить боевой потенциал поддерживаемой США сирийской оппозиции. Президент отметил, что Россия не будет разглашать соглашение без согласия американских партнеров.

«Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются США на сирийском треке – они никак не могут отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов. На мой взгляд, это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал в борьбе с законным правительством Башара Асада, но это очень опасный путь, опасное направление развития событий. Похоже, что наши американские партнеры опять наступают на те же грабли», – сказал Путин.

Ранее президент заявил, что США не хотят рассекретить соглашение по Сирии потому, что после его обнародования будет видно, кто что не исполняет. Сами США объяснили отказ соображениями безопасности во время доставки гуманитарной помощи в страну.