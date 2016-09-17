Путин объяснил нежелание США обнародовать соглашение по Сирии

Президент России Владимир Путин объяснил, почему США не хотят рассекретить соглашение по Сирии. По мнению президента, после его обнародования будет видно, кто что не исполняет.

«Мы договорились о том, что должны быть разведены "Джебхат ан-Нусра" и иже с ней и показано, где они находятся, показано, где находятся так называемые здоровые силы. Но что мы сейчас видим? Мы сейчас видим не разделение террористов от здоровой части оппозиции, а мы видим попытки перегруппироваться у этих террористов», – добавил президент.

Ранее США объяснили отказ рассекретить Совету безопасности ООН согласованные с Россией документы по Сирии соображениями безопасности во время доставки гуманитарной помощи в страну.