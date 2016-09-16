СМИ раскрыли детали договоренностей России и США по Сирии

США направят в Сирию самолеты наблюдения из других регионов, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников. Такие договоренности были достигнуты с Россией в рамках урегулирования ситуации в Сирии.

Кроме того, американская сторона увеличит в Сирии число специалистов по анализу разведданных, чтобы координировать с Россией атаки по позициям сторонников террористической группировки организации «Джебхат Фаттах аш-Шам» (бывшая запрещенная в России организация «Джебхат ан-Нусра»).

Ранее Вашингтон редко бомбили эту террористическую группу, так как боевики «Джебхат Фаттах аш-Шам» связаны с другими поддерживаемыми США сирийскими повстанцами.

По данным AP, США еще обеспокоены тем, что российские военные используют неуправляемые авиабомбы.

В результате многомесячных дипломатических препирательств между Россией и США 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри объявили о плане по примирению сторон в Сирии. Соглашение состоит из пяти документов, которые остались засекреченными.

Керри тогда заявил, что согласованный Россией и США план перемирия «может оказаться последним шансом на спасение единой Сирии». По оценке госсекретаря, перемирие на местах выглядит обещающе, хотя «пока еще рано делать определенные выводы».