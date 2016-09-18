Тува в первые два часа голосования показала самую высокую явку в Сибири

Тува в первые два часа голосования показала самую высокую явку в Сибири, сообщает «РИА Новости». По данным избиркома республики, на 10.00 по местному времени явка составила 19,36% избирателей или 32 622 человек. Всего в регионе 168 473 избирателей. В единый день голосования в республике выбирают депутатов Госдумы и главу республики. Нарушений, по данным избиркома, нет.

Явка избирателей на выборах в регионах Прибайкалья и Забайкалья к полудню превысила явку на прошлых думских выборах на 2-6%, передает «Интерфакс». В Бурятии, по данным на 12.00 по местному времени, в голосовании приняли участие 20,17% избирателей, сообщает пресс-служба краевого избиркома. На прошлых выборах в Госдуму к этому времени проголосовало 14,4% избирателей.

Жители республики, кроме депутатов Госдумы, выбирают сегодня своих представителей в местных органах власти. Всего в Бурятии зарегистрировано 715 000 избирателей, работает 839 избирательных участка.

В соседнем Забайкальском крае явка избирателей на 12.00 местного времени составили 15,44%, превысив на 2,5% явку на прошлых выборах в Госдуму на это же время. Всего в крае зарегистрировано 813 500 избирателей, открыто 946 избирательных участков.

В Забайкальском крае проходят выборы губернатора, а также в местные органы власти и Госдуму. На пост губернатора края претендуют временно исполняющая обязанности губернатора Наталья Жданова (Единая Россия), лидер фракции КПРФ краевого парламента Николай Мерзликин, директор Забайкальского аграрного института Анатолий Вершинин (Аграрная партия России) и капитан второго ранга в запасе, пенсионер Тагир Алямов (Патриоты России). Жданова была назначена врио губернатора 17 февраля после того, как полномочия Константина Ильковского были досрочно прекращены по его просьбе.