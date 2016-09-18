Несколько десятков человек задержаны в Москве за попытку агитации в «день тишины»

В Москве было пресечено несколько попыток вести агитацию в нарушение закона о «дне тишины» в субботу и в ночь на воскресенье, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции.

«В 03.00 в районе Фили-Давыдково был задержан гражданин, который рисовал трафареты на дорожном покрытии. Составлен протокол», - сказал Горбунов.

По его информации, в 07.50 субботы в районе Хорошево-Мневники была пресечена незаконная агитация в поддержку одного из кандидатов по одномандатному округу.

Кроме того, по словам Горбунова, в районе Вешняки были задержаны граждане, расклеивающие агитационные материалы в поддержку одной из партий.

Горбунов заявил, что в Северо-Западном административном округе было задержано 27 граждан, которые распространяли агитационные материалы в поддержку одного из кандидатов. У них было изъято несколько тысяч экземпляров материалов.

Глава Мосгоризбиркома также сообщил, что мужчина пытался пронести в управу района Зябликово агитационные материалы в поддержку одной из партий и лишь благодаря бдительности члена территориальной избирательной комиссии был задержан и привлечен к административной ответственности.

Последний факт попытки незаконной агитации, по информации главы Мосгоризбиркома, был зафиксирован в 01.40 воскресенья, когда в поселении Московский ТиНАО были задержаны четыре человека, пытавшихся распространять агитационные материалы.